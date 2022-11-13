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13 ноября, 18:32

СК завёл дело из-за гибели 35-летнего россиянина, к которому отказалась ехать скорая

В Челябинске завели дело из-за гибели мужчины, к которому дважды отказалась ехать скорая

<p>Тимур Вахитов. Фото © <a href="https://74.ru/text/health/2022/11/13/71808143/?from=yanews&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop" target="_blank" rel="noopener noreferrer">74.ru</a></p>

Тимур Вахитов. Фото © 74.ru

Следственный комитет возбудил дело после смерти жителя Челябинской области, к которому дважды отказывалась ехать скорая помощь. Об этом пишет 74.ru.

Трагическая история приключилась в ночь на 18 сентября. Житель посёлка Вишнёвогорск Каслинского района Тимур Вахитов почувствовал боль в животе, озноб и температуру. Он и его мама Зиля несколько раз пытались вызвать скорую помощь. Сначала врачи отказали 35-летнему пациенту, посоветовав выпить жаропонижающее. Потом его маме рекомендовали дать сыну обезболивающее. Скорая согласилась приехать только после третьего звонка, когда никакой совет не сработал. В итоге мужчина скончался в подъезде, не дойдя до долгожданной машины.

Результаты вскрытия, которые удалось получить только сейчас, показали, что Вахитов умер от инфаркта миокарда. СК возбудил дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Свою проверку после смерти мужчины провёл региональный Минздрав. Он выявил замечания по оказанию медицинской помощи и ведению документации. Результаты проверки направлены в Прокуратуру Челябинской области.

"У него случился инфаркт миокарда. Больше ничего не нашли... Его могли спасти, просто было упущено время", — заявила Зиля.

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Матвей Шандрыголов

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