СК завёл дело из-за гибели 35-летнего россиянина, к которому отказалась ехать скорая
В Челябинске завели дело из-за гибели мужчины, к которому дважды отказалась ехать скорая
Тимур Вахитов. Фото © 74.ru
Следственный комитет возбудил дело после смерти жителя Челябинской области, к которому дважды отказывалась ехать скорая помощь. Об этом пишет 74.ru.
Трагическая история приключилась в ночь на 18 сентября. Житель посёлка Вишнёвогорск Каслинского района Тимур Вахитов почувствовал боль в животе, озноб и температуру. Он и его мама Зиля несколько раз пытались вызвать скорую помощь. Сначала врачи отказали 35-летнему пациенту, посоветовав выпить жаропонижающее. Потом его маме рекомендовали дать сыну обезболивающее. Скорая согласилась приехать только после третьего звонка, когда никакой совет не сработал. В итоге мужчина скончался в подъезде, не дойдя до долгожданной машины.
Результаты вскрытия, которые удалось получить только сейчас, показали, что Вахитов умер от инфаркта миокарда. СК возбудил дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Свою проверку после смерти мужчины провёл региональный Минздрав. Он выявил замечания по оказанию медицинской помощи и ведению документации. Результаты проверки направлены в Прокуратуру Челябинской области.
"У него случился инфаркт миокарда. Больше ничего не нашли... Его могли спасти, просто было упущено время", — заявила Зиля.
Лайф писал, что в Нижегородской области умер инвалид, которого подростки избили на камеру из-за бургера. Перед смертью мужчина провёл в коме несколько дней.