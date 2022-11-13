У неё был ещё один рюкзак: Появилось фото женщины, оставившей сумку с бомбой в центре Стамбула

Согласно его источникам, взрыв в центре города произошёл из-за пакета с бомбой, который некая женщина оставила на улице. Был установлен её рост — 165 сантиметров. Предположительно, это и была прохожая в чёрном хиджабе и брюках цвета хаки, которая попала в объектив камер. За спиной у подозреваемой заметили ещё один чёрный рюкзак.