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13 ноября, 18:25

У неё был ещё один рюкзак: Появилось фото женщины, оставившей сумку с бомбой в центре Стамбула

Турецкие СМИ публикуют фото подозреваемой в теракте в центре Стамбула

<p>Скриншот с изображением подозреваемой в совершении теракта в центре Стамбула. Обложка © Twitter /<a href="https://twitter.com/soli77787/status/1591821077457797121" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> @soli77787</a></p>

Скриншот с изображением подозреваемой в совершении теракта в центре Стамбула. Обложка © Twitter / @soli77787

Появилась фотография женщины, которая могла оставить сумку с бомбой на пешеходной улице Истикляль в Стамбуле. Видео с камеры наблюдения публикует местный телеканал Oda TV.

Согласно его источникам, взрыв в центре города произошёл из-за пакета с бомбой, который некая женщина оставила на улице. Был установлен её рост — 165 сантиметров. Предположительно, это и была прохожая в чёрном хиджабе и брюках цвета хаки, которая попала в объектив камер. За спиной у подозреваемой заметили ещё один чёрный рюкзак.

Число раненных при взрыве бомбы в Стамбуле достигло 81, состояние двоих из них тяжёлое

Число раненных при взрыве бомбы в Стамбуле достигло 81, состояние двоих из них тяжёлое

Напомним, взрыв на оживлённой пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошёл сегодня несколькими часами ранее. Президент Турции Реджеп Эрдоган тоже заявил, что сумку с бомбой на месте ЧП могла оставить женщина. Момент подрыва попал на камеры уличного наблюдения. Основной версией трагедии является теракт.

Ирина Фальке

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