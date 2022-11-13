"Меня бы это порадовало": Шольц выразил сожаление из-за отказа Путина ехать на G20
Канцлер ФРГ Шольц сожалеет, что Путин решил не ехать на саммит G20
Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил сожаление из-за отказа президента России Владимира Путина лично присутствовать на саммите G20 в Индонезии. Его слова приводит DPA.
"Было бы хорошо, если бы президент Путин отправился на саммит G20... В таком случае, конечно, ему пришлось бы столкнуться со всеми вопросами и со всей критикой, которые бы сформулировали многие страны мира... Я не думаю, что это [решение] изменится в последнюю секунду. Если это произойдёт, меня бы это порадовало", — заявил он в ходе визита в Ханой.
Помимо этого, канцлер призвал Россию выступить с предложениями по переговорному процессу. По его мнению, действия Москвы не должны "навязывать" мир Киеву, а предметом разговора обязаны стать "целостность и суверенитет Украины".
Напомним, что российскую делегацию на саммит G20 на Бали возглавил глава МИД Сергей Лавров. Помимо Путина, по словам индонезийского министра Лухута Бинсара, саммит не посетит и его украинский коллега Владимир Зеленский.
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