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13 ноября, 18:59

"Меня бы это порадовало": Шольц выразил сожаление из-за отказа Путина ехать на G20

Канцлер ФРГ Шольц сожалеет, что Путин решил не ехать на саммит G20

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил сожаление из-за отказа президента России Владимира Путина лично присутствовать на саммите G20 в Индонезии. Его слова приводит DPA.

"Было бы хорошо, если бы президент Путин отправился на саммит G20... В таком случае, конечно, ему пришлось бы столкнуться со всеми вопросами и со всей критикой, которые бы сформулировали многие страны мира... Я не думаю, что это [решение] изменится в последнюю секунду. Если это произойдёт, меня бы это порадовало", заявил он в ходе визита в Ханой.

Помимо этого, канцлер призвал Россию выступить с предложениями по переговорному процессу. По его мнению, действия Москвы не должны "навязывать" мир Киеву, а предметом разговора обязаны стать "целостность и суверенитет Украины".

В Белом доме признались в отсутствии плана действий при появлении Путина на G20

В Белом доме признались в отсутствии плана действий при появлении Путина на G20

Напомним, что российскую делегацию на саммит G20 на Бали возглавил глава МИД Сергей Лавров. Помимо Путина, по словам индонезийского министра Лухута Бинсара, саммит не посетит и его украинский коллега Владимир Зеленский.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Шандрыголов

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