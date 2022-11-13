"Меня бы это порадовало": Шольц выразил сожаление из-за отказа Путина ехать на G20

"Было бы хорошо, если бы президент Путин отправился на саммит G20... В таком случае, конечно, ему пришлось бы столкнуться со всеми вопросами и со всей критикой, которые бы сформулировали многие страны мира... Я не думаю, что это [решение] изменится в последнюю секунду. Если это произойдёт, меня бы это порадовало", — заявил он в ходе визита в Ханой.