Британия начала усиленно охранять трубопровод в Атлантике из-за "интереса" России

Британия усилила безопасность трубопровода для транзита топлива на остров Вознесения из-за разведданных о якобы "интересе" со стороны России, сообщает газета Express со ссылкой на источники. Согласно их данным, службы безопасности королевства сделали такие выводы из полученных в прошлом месяце спутниковых снимков.

"Уайтхолл [британский кабмин] принял решение направить команду по обеспечению безопасности, чтобы гарантировать подачу топлива днём и ночью", — сказано в сообщении издания. Операция прошла во время планового техобслуживания, который проводят специалисты Минобороны.