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13 ноября, 18:57

Британия начала усиленно охранять трубопровод в Атлантике из-за "интереса" России

СМИ: Британия усилила безопасность трубопровода в Атлантическом океане из-за России

Британия усилила безопасность трубопровода для транзита топлива на остров Вознесения из-за разведданных о якобы "интересе" со стороны России, сообщает газета Express со ссылкой на источники. Согласно их данным, службы безопасности королевства сделали такие выводы из полученных в прошлом месяце спутниковых снимков.

"Уайтхолл [британский кабмин] принял решение направить команду по обеспечению безопасности, чтобы гарантировать подачу топлива днём и ночью", — сказано в сообщении издания. Операция прошла во время планового техобслуживания, который проводят специалисты Минобороны.

Источник в британском правительстве в свою очередь размыто объяснил, что меры безопасности были предприняты из-за "полученной информации, которая указывала на то, что некая иностранная держава начала проявлять интерес к трубопроводу".

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Напомним, в конце сентября на российских трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах. Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в этом теракте. А в ночь перед аварией Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Европейские лидеры признали утечки результатом диверсии. При этом ЕС не хочет допускать Россию к расследованию.

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shutterstock

Андрей Бражников

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