Конгресс оказывает поддержку украинским националистам, которые придерживаются взглядов немецких нацистов в годы Великой Отечественной войны, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

"Степан Бандера стал отцом современного украинского национализма. Именно он сказал, что украинцы — не часть Галиции и не часть России, а самостоятельная этническая группа. Их национализм берёт свои корни из его идеологии", — сказал Риттер в эфире ютуб-канала журналиста Ричарда Медхарста.

Офицер напомнил и о преступлениях сторонников Бандеры против мирного населения в период Великой Отечественной войны. По его словам, с моральной точки зрения "всё, что связано со Степаном Бандерой, невозможно поддерживать и признавать легитимным".

Однако США открыто им содействуют, заявил Риттер и в качестве примера привёл недавний приём конгрессменами бойцов нацбатальона "Азов"* в Вашингтоне.

Напомним, в сентябре бойцы украинского батальона "Азов" прилетели в США на встречу со студентами ведущих американских вузов. Посол РФ в США Анатолий Антонов отметил, что Вашингтон в своём стремлении "очернить и отменить Россию" показал свою готовность прославлять нацизм и теперь американцы встают в один строй с боевиками "Азова".