НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 ноября, 08:02

Российский сапёр подорвался на мине в Курской области

Mash: Сапёр подорвался на мине на приграничной территории в Курской области

В Курской области один сапёр погиб и ещё двое солдат получили ранения, подорвавшись на мине при обследовании приграничной территории.

По данным Mash, военные специалисты разминировали местность после украинских прилётов. В районе восьми утра в понедельник местные жители услышали несколько взрывов, а затем cирены скорой. Подробности трагического инцидента с сапёрами выясняются.

В Курской области под обстрел ВСУ попал трёхэтажный жилой дом

В Курской области под обстрел ВСУ попал трёхэтажный жилой дом

А ранее сообщалось, что Камбоджа направит сапёров для обучения разминированию солдат ВСУ. Помогать им будут специалисты из Японии, а учебные полигоны пообещала предоставить Польша.

Обложка ©

ТАСС / Николай Тришин

Марина Калегина

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров