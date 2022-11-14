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Регион
Опубликовано 14 ноября 2022, 08:02
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Российский сапёр подорвался на мине в Курской области

Mash: Сапёр подорвался на мине на приграничной территории в Курской области

В Курской области один сапёр погиб и ещё двое солдат получили ранения, подорвавшись на мине при обследовании приграничной территории.

По данным Mash, военные специалисты разминировали местность после украинских прилётов. В районе восьми утра в понедельник местные жители услышали несколько взрывов, а затем cирены скорой. Подробности трагического инцидента с сапёрами выясняются.

В Курской области под обстрел ВСУ попал трёхэтажный жилой дом
В Курской области под обстрел ВСУ попал трёхэтажный жилой дом

А ранее сообщалось, что Камбоджа направит сапёров для обучения разминированию солдат ВСУ. Помогать им будут специалисты из Японии, а учебные полигоны пообещала предоставить Польша.

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ТАСС / Николай Тришин

Марина Калегина
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