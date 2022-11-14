Российский сапёр подорвался на мине в Курской области

В Курской области один сапёр погиб и ещё двое солдат получили ранения, подорвавшись на мине при обследовании приграничной территории.

По данным Mash, военные специалисты разминировали местность после украинских прилётов. В районе восьми утра в понедельник местные жители услышали несколько взрывов, а затем cирены скорой. Подробности трагического инцидента с сапёрами выясняются.