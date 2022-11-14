Врач объяснила, как справиться с переутомлением при долгом отсутствии отпуска

Наша работоспособность имеет свойство снижаться из-за переутомления. Речь не просто о банальной усталости, а о хроническом состоянии, возникающем при длительном отсутствии отдыха и напряжённой работе. Как восстановить силы, Лайфу рассказала кандидат психологических наук, доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ Светлана Гришаева.

"В основе переутомления лежит истощение нервных структур. С одной стороны, это сигнализирует о необходимости перейти к отдыху, чтобы не допустить крайнего истощения. С другой стороны, способствует тренировке функций организма, их совершенствованию и развитию", — объяснила она.

По её словам, первый совет — отдохнуть. Даже если нет возможности взять отпуск, нужно научиться восстанавливаться, переключаясь на другой вид деятельности, сказала врач. Например, можно чередовать физическую и умственную активности. А второй совет — рационально распределять силы в течение дня, делать паузы по пять-десять минут, а также не пытаться объять необъятное, продолжила Гришаева. Хорошо бы взять за правило — планировать распорядок дня.

"Если есть возможность сделать продолжительный перерыв, постарайтесь хотя бы ненадолго выйти на свежий воздух, чтобы обеспечить приток кислорода. Вообще, прогулки на свежем воздухе, двигательная активность, налаженный режим сна, отказ от вредных привычек и правильное питание — обязательные условия профилактики переутомления, так как уменьшают вероятность истощения нервных структур, которое является основой переутомления", — добавила собеседница Лайфа.

И, наконец, наличие хобби поможет снять стресс и усталость. Однако просмотр сериалов, компьютерные игры, зависание в Интернете — всё это вряд ли относится к отдыху, предупредила Гришаева. Она подчеркнула, что в подобных случаях велики риски и для физического здоровья, ведь, например, излучение экрана влияет на зрение.