Школьный психолог в США обвинила 10-летнего мальчика в домогательствах

Десятилетний школьник из Флориды отстранён от занятий — якобы из-за домогательств по отношению к психологу-консультанту. Как пишет NBC, мальчику уже предъявлено обвинение в совершении административного правонарушения, но его семья не верит в преступление.

Всё произошло в конце октября в одном из образовательных учреждений города Холли-Хилл. Психолог рассказала, что, когда она вошла в класс, четвероклассник подошёл к ней, чтобы поприветствовать. Он приобнял педагога, но весьма неоднозначно: как утверждает пострадавшая, одну руку четвероклашка положил ей на плечо, а вторую — на грудь.

Оскорблённая женщина сразу же бросилась писать заявления во все инстанции, вызвала полицию и доложила о произошедшем директору. Как итог — ребёнка от занятий отстранили и составили на него административку. При этом родители школьника в произошедшее совсем не верят. По их словам, ребёнка оболгали. Также стоит заметить, что в момент "домогательств" в классе находился ещё один педагог, который ничего подозрительного в поведении парочки не заметил. Руководство школы инцидент комментировать отказалось.