Школьный психолог в США обвинила 10-летнего мальчика в домогательствах
Десятилетний школьник из Флориды отстранён от занятий — якобы из-за домогательств по отношению к психологу-консультанту. Как пишет NBC, мальчику уже предъявлено обвинение в совершении административного правонарушения, но его семья не верит в преступление.
Всё произошло в конце октября в одном из образовательных учреждений города Холли-Хилл. Психолог рассказала, что, когда она вошла в класс, четвероклассник подошёл к ней, чтобы поприветствовать. Он приобнял педагога, но весьма неоднозначно: как утверждает пострадавшая, одну руку четвероклашка положил ей на плечо, а вторую — на грудь.
Оскорблённая женщина сразу же бросилась писать заявления во все инстанции, вызвала полицию и доложила о произошедшем директору. Как итог — ребёнка от занятий отстранили и составили на него административку. При этом родители школьника в произошедшее совсем не верят. По их словам, ребёнка оболгали. Также стоит заметить, что в момент "домогательств" в классе находился ещё один педагог, который ничего подозрительного в поведении парочки не заметил. Руководство школы инцидент комментировать отказалось.
Ранее Лайф писал о том, что домогательства гинеколога обошлись двум больницам в десятки миллионов долларов. Так, более 165 миллионов долларов получат 147 женщин, подвергшихся сексуальным домогательствам американского гинеколога Роберта Хаддена. От действий врача пострадало как минимум 226 женщин. В 2012 году гинеколог был уволен, а в 2016-м предстал перед судом, признал вину и лишился лицензии врача.
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