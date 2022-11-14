Под Новосибирском автобус с пассажирами влетел в припаркованную фуру

Под Новосибирском десять пассажиров пострадали в ДТП с участием автобуса Neoplan, который въехал в припаркованный на обочине грузовик International. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

"Около 07:50 (по местному времени) автобус Neoplan под управлением мужчины 1962 года рождения двигался со стороны федеральной трассы Р254 "Иртыш" в сторону завода Mars и у дома 16, корпус 1 совершил наезд на припаркованный грузовой автомобиль International, после чего от удара грузовик столкнулся с впереди стоящим грузовым автомобилем Scania", — говорится в заявлении.

Как уточнили в ГИБДД, грузовые автомобили не двигались, водители ожидали отгрузки. Пострадавшие пассажиры (семь мужчин и три женщины) доставлены в больницу для осмотра, об их состоянии информации нет. Всего в салоне автобуса находилось 42 человека. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.