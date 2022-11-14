Производитель одежды Helly Hansen покинул Россию
"Ведомости": Производитель одежды Helly Hansen ушёл из России
Магазин Helly Hansen в одном из столичных ТЦ. Обложка © ТАСС / ZEUS / Zuma
Норвежская компания по производству верхней и спортивной одежды Helly Hansen уходит с российского рынка. Как пишет газета "Ведомости", ещё в конце августа новыми владельцами бренда стали местные топ-менеджеры.
По данным издания, в августе этого года новыми владельцами ООО "Хелли Хансен" вместо Helly Hansen Russia AS стали его топ-менеджеры — генеральный директор Игорь Роганович и юрист Андрей Карасёв. В октябре компания получила новое название — "Ритейл РЦ". Роганович подтвердил информацию о сделке, но других деталей не раскрыл.
Бренд был основан ещё в 1877 году. Helly Hansen изготавливает преимущественно спортивную и горную одежду, а также туристический инвентарь. На территории России работали 48 магазинов. Также под названием Hansen сейчас открыто шесть аутлетов. По предварительной оценке, продукции хватит примерно на пару месяцев.
Ранее стало известно, что магазины Zara и Bershka возобновят деятельность в России, но под другими названиями. Владеющий магазинами холдинг Inditex уже достиг первоначального соглашения о продаже Daher своего бизнеса в стране, которое теперь подлежит одобрению Правительством РФ.