Производитель одежды Helly Hansen покинул Россию

Норвежская компания по производству верхней и спортивной одежды Helly Hansen уходит с российского рынка. Как пишет газета "Ведомости", ещё в конце августа новыми владельцами бренда стали местные топ-менеджеры.

По данным издания, в августе этого года новыми владельцами ООО "Хелли Хансен" вместо Helly Hansen Russia AS стали его топ-менеджеры — генеральный директор Игорь Роганович и юрист Андрей Карасёв. В октябре компания получила новое название — "Ритейл РЦ". Роганович подтвердил информацию о сделке, но других деталей не раскрыл.

Бренд был основан ещё в 1877 году. Helly Hansen изготавливает преимущественно спортивную и горную одежду, а также туристический инвентарь. На территории России работали 48 магазинов. Также под названием Hansen сейчас открыто шесть аутлетов. По предварительной оценке, продукции хватит примерно на пару месяцев.