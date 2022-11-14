НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 ноября, 06:54

В МИД России заявили, что НАТО не может жить без врагов

Замглавы МИД Грушко: НАТО — это организация, которой не живётся без врагов

НАТО — организация, которой не живётся без врагов, поэтому она вечно пытается продвинуться в новые регионы мира и в последнее время обратила внимание на Азию. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"НАТО — такая организация, которая не может жить без врага. Без врага она умрёт. Самое главное — создавать образ противника, придвигаясь к границам этого потенциального противника", — сказал дипломат.

Грушко напомнил, что Североатлантический альянс объявил Азию зоной интереса, а зону обороны продвинул практически до границ Китая.

Дипломат назвал безумием расширение НАТО за счёт Украины

Дипломат назвал безумием расширение НАТО за счёт Украины

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров обвинил США и НАТО в попытке милитаризовать Азиатско-Тихоокеанский регион. Дипломат также указал на то, что Североатлантический альянс перестал заявлять о своей оборонной сущности.

Обложка ©

ТАСС / AP / Olivier Matthys

Максим Плетнёв

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров