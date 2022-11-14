В МИД России заявили, что НАТО не может жить без врагов

НАТО — организация, которой не живётся без врагов, поэтому она вечно пытается продвинуться в новые регионы мира и в последнее время обратила внимание на Азию. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

"НАТО — такая организация, которая не может жить без врага. Без врага она умрёт. Самое главное — создавать образ противника, придвигаясь к границам этого потенциального противника", — сказал дипломат.

Грушко напомнил, что Североатлантический альянс объявил Азию зоной интереса, а зону обороны продвинул практически до границ Китая.