Дипломат назвал безумием расширение НАТО за счёт Украины
Замглавы МИД Грушко: Только безумец может думать о вступлении Украины в НАТО
Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что только безумец в настоящее время способен думать о вступлении Украины в НАТО. В беседе с РИА "Новости" дипломат назвал эту идею безумной, если исходить из рационального поведения Запада.
"Но оно нерационально", — сказал Грушко.
Он напомнил, что ещё до Бухарестского саммита 2008 года, на котором было заявлено о возможности вступления Украины и Грузии в военный блок, Москва предупреждала об опасности такого шага. Грушко подчеркнул, что необходимо было договариваться об обеспечении безопасности и Североатлантического альянса, и России, и Украины.
"Этого сделано не было под предлогом того, что сама Украина захотела, а НАТО только откликнулось на просьбу суверенного государства, и вообще это часть принципа, что государства сами выбирают способы обеспечения безопасности. Но вторую часть этого принципа — что никто не укрепляет свою безопасность за счёт других — в НАТО забывают", — сделал вывод замглавы МИД.
Ранее издание The National Interest сообщило, что заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о необходимости консенсуса между всеми членами Североатлантического альянса для вступления Украины стало "холодным душем" для украинского лидера Владимира Зеленского.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ