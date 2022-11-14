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14 ноября, 04:46

Дипломат назвал безумием расширение НАТО за счёт Украины

Замглавы МИД Грушко: Только безумец может думать о вступлении Украины в НАТО

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что только безумец в настоящее время способен думать о вступлении Украины в НАТО. В беседе с РИА "Новости" дипломат назвал эту идею безумной, если исходить из рационального поведения Запада.

"Но оно нерационально", — сказал Грушко.

Он напомнил, что ещё до Бухарестского саммита 2008 года, на котором было заявлено о возможности вступления Украины и Грузии в военный блок, Москва предупреждала об опасности такого шага. Грушко подчеркнул, что необходимо было договариваться об обеспечении безопасности и Североатлантического альянса, и России, и Украины.

"Этого сделано не было под предлогом того, что сама Украина захотела, а НАТО только откликнулось на просьбу суверенного государства, и вообще это часть принципа, что государства сами выбирают способы обеспечения безопасности. Но вторую часть этого принципа — что никто не укрепляет свою безопасность за счёт других — в НАТО забывают", — сделал вывод замглавы МИД.

Ранее издание The National Interest сообщило, что заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о необходимости консенсуса между всеми членами Североатлантического альянса для вступления Украины стало "холодным душем" для украинского лидера Владимира Зеленского.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Дмитрий Алексиевич

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