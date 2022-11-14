Дипломат назвал безумием расширение НАТО за счёт Украины

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что только безумец в настоящее время способен думать о вступлении Украины в НАТО. В беседе с РИА "Новости" дипломат назвал эту идею безумной, если исходить из рационального поведения Запада.

"Но оно нерационально", — сказал Грушко.

Он напомнил, что ещё до Бухарестского саммита 2008 года, на котором было заявлено о возможности вступления Украины и Грузии в военный блок, Москва предупреждала об опасности такого шага. Грушко подчеркнул, что необходимо было договариваться об обеспечении безопасности и Североатлантического альянса, и России, и Украины.