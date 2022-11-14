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14 ноября, 04:20

На российские регионы идут 40-градусные морозы

Синоптик Вильфанд: На Урале и в Сибири ожидается похолодание до 30–45 градусов

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что резкое похолодание ожидается в регионах Урала и Сибири.

"Очень резко понижается температура в Челябинской, Курганской, Свердловской областях, 15-го и 16-го числа морозы будут до 19–22 градусов, а в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах — до 29–30 градусов мороза", сказал метеоролог в беседе с ТАСС.

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До минус 25–29 градусов ожидается в Архангельской области и Республике Коми, а также Ненецком автономном округе. Сильное похолодание, по словам Вильфанда, будет в Красноярском крае. Так, в Туруханском районе температура упадёт до минус 30–35 градусов, а в Таймырском — до 45.

Ранее педиатр Егор Гаврюшкин рассказал Лайфу, как при температурных перепадах уберечь и собственное здоровье, и своих детей. В первую очередь педиатр советует одевать детей по погоде.

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ТАСС / Владимир Смирнов

Юлия Коновалова

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