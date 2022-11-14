На российские регионы идут 40-градусные морозы

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что резкое похолодание ожидается в регионах Урала и Сибири.

"Очень резко понижается температура в Челябинской, Курганской, Свердловской областях, 15-го и 16-го числа морозы будут до 19–22 градусов, а в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах — до 29–30 градусов мороза", — сказал метеоролог в беседе с ТАСС.

До минус 25–29 градусов ожидается в Архангельской области и Республике Коми, а также Ненецком автономном округе. Сильное похолодание, по словам Вильфанда, будет в Красноярском крае. Так, в Туруханском районе температура упадёт до минус 30–35 градусов, а в Таймырском — до 45.