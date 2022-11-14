"Тампа" обыграла "Вашингтон" в матче НХЛ благодаря дублю Сергачёва и голу Кучерова

На стадионе "Амали-арена" в Тампе состоялась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между "Тампа-Бэй Лайтнинг" и "Вашингтон Кэпиталз". Победу в матче со счётом 6:3 одержал клуб "Лайтнинг".

Заброшенными шайбами в составе победителей отличились Михаил Сергачёв, сделавший дубль, Никита Кучеров, Ник Пербикс, Коул Кепке и Ник Пол. Российская пара записала также на свой счёт по результативной передаче. За "Кэпиталз" забили Конор Шири, Ларс Эллер и Гарнет Хэтэуэй.

"Тампа" по итогу этой игры имеет 17 очков в 15 матчах и располагается на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. У "Вашингтона" — 12-я позиция на Востоке, в активе команды 16 очков после 17 игр.