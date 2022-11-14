В Китае назвали российский истребитель, способный сдержать натиск Запада

Истребитель-невидимка Су-57 воплотил в себе мощь противовоздушной обороны России, такое утверждение содержится в материале китайского издания Sohu. Как пишут авторы, эта машина способна сдержать натиск Запада.

На истребителе пятого поколения установлено пять радаров для точного поражения целей, управляемые ракеты, среди которых — сверхдальнобойные класса "воздух – воздух". Авторы напоминают, что испытания самолёта прошли успешно. Су-57 оснащён также системой управляемого инфракрасного противодействия, говорится в статье. Эта аппаратура мешает ракетам противника напасть на цель.

Sohu обращает внимание на конфиденциальность разработок этого истребителя: она настолько важна, что мир мало что знает об этом самолёте.

"Су-57 — вершина мастерства российских военных конструкторов. Сегодня на вооружении армии не так много подобных самолётов. Полагаю, если Запад захочет сделать следующий шаг, то ему придётся принять во внимание этот истребитель", — подчёркивает автор публикации.