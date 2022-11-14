В США перечислили три категории воюющих за Украину наёмников
Три категории наёмников участвуют в боевых действиях на стороне Киева. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine. Первая категория непосредственно входит в армии иностранных государств и разведслужб. Её представители категории получают деньги от западного правительства, их по приказу отправляют на Украину.
Вторая категория — наёмники, прибывшие из восточноевропейских государств, например, из Польши. Они принимают активное участие в боевых действиях и несут большие потери.
А третья категория — это многочисленные добровольцы из западных стран. Они чаще всего едут на Украину по идеологическим соображениям.
Ранее освобождённый сержант из ДНР рассказал об иностранных наёмниках, захвативших его в плен. Они говорили на английском языке. Причём у иностранцев не было шевронов и опознавательных знаков, однако форма у них была украинская, "натовской расцветки". А ещё ранее сообщалось, что киевский режим стал одевать наёмников в форму ВСУ.
ТАСС / АР / Evgeniy Maloletka