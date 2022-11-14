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14 ноября, 03:26

В США перечислили три категории воюющих за Украину наёмников

Три категории наёмников участвуют в боевых действиях на стороне Киева. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine. Первая категория непосредственно входит в армии иностранных государств и разведслужб. Её представители категории получают деньги от западного правительства, их по приказу отправляют на Украину.

Вторая категория — наёмники, прибывшие из восточноевропейских государств, например, из Польши. Они принимают активное участие в боевых действиях и несут большие потери.

А третья категория — это многочисленные добровольцы из западных стран. Они чаще всего едут на Украину по идеологическим соображениям.

Захарова сообщила, что на Украину съехалось свыше восьми тысяч иностранных наёмников

Захарова сообщила, что на Украину съехалось свыше восьми тысяч иностранных наёмников

Ранее освобождённый сержант из ДНР рассказал об иностранных наёмниках, захвативших его в плен. Они говорили на английском языке. Причём у иностранцев не было шевронов и опознавательных знаков, однако форма у них была украинская, "натовской расцветки". А ещё ранее сообщалось, что киевский режим стал одевать наёмников в форму ВСУ.

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ТАСС / АР / Evgeniy Maloletka

Юлия Коновалова

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