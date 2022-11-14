В США перечислили три категории воюющих за Украину наёмников

Три категории наёмников участвуют в боевых действиях на стороне Киева. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine. Первая категория непосредственно входит в армии иностранных государств и разведслужб. Её представители категории получают деньги от западного правительства, их по приказу отправляют на Украину.

Вторая категория — наёмники, прибывшие из восточноевропейских государств, например, из Польши. Они принимают активное участие в боевых действиях и несут большие потери.

А третья категория — это многочисленные добровольцы из западных стран. Они чаще всего едут на Украину по идеологическим соображениям.