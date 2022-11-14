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14 ноября, 02:55

"Едут ссориться": В Китае раскрыли реальную цель Запада на саммите G20

Global Times: Участники G20 от Запада едут на саммит, чтобы "поссориться"

Западные страны во главе с США намерены "поссориться" с участниками G20 и перенести таким образом политическую конфронтацию на площадку саммита. Как утверждает китайская газета Global Times, Вашингтон на форуме не намерен решать мировые проблемы.

"Нынешняя позиция западных стран во главе с США выглядит так, будто они едут на G20, чтобы "поссориться", и общественное мнение уже сделало приблизительные прогнозы о том, кто станет их мишенью и что они им скажут", — гласит текст публикации.

Конфронтация во время дискуссии навредит выполнению диалоговой функции этой платформы. Автор прогнозирует, что такое развитие событий подпадёт под единодушное осуждение международного сообщества.

В публикации обращается также внимание на тот факт, что саммит "Большой двадцатки" столкнулся с новым вызовом в лице глобального раскола, — это связано с отношением к ситуации на Украине и продвигаемой Вашингтоном стратегии сдерживания Китая. Такая ситуация лишь подчёркивает решающее значение саммита как платформы для преодоления глобальных кризисов, предполагает автор.

"Похоже, упразднят": На саммите G20 из-за Украины будет нарушена давняя традиция

"Похоже, упразднят": На саммите G20 из-за Украины будет нарушена давняя традиция

Ранее британская газета Daily Telegraph со ссылкой на чиновников ЕС сообщила, что Великобритания и Евросоюз устроят бойкот выступлению делегации России на саммите "Группы двадцати" в Индонезии. По данным газеты, Лондон и Брюссель намерены добиваться изоляции Москвы на этой встрече.

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Telegram / Дмитрий Полянский

Дмитрий Алексиевич

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