Западные страны во главе с США намерены "поссориться" с участниками G20 и перенести таким образом политическую конфронтацию на площадку саммита. Как утверждает китайская газета Global Times, Вашингтон на форуме не намерен решать мировые проблемы.

"Нынешняя позиция западных стран во главе с США выглядит так, будто они едут на G20, чтобы "поссориться", и общественное мнение уже сделало приблизительные прогнозы о том, кто станет их мишенью и что они им скажут", — гласит текст публикации.

Конфронтация во время дискуссии навредит выполнению диалоговой функции этой платформы. Автор прогнозирует, что такое развитие событий подпадёт под единодушное осуждение международного сообщества.

В публикации обращается также внимание на тот факт, что саммит "Большой двадцатки" столкнулся с новым вызовом в лице глобального раскола, — это связано с отношением к ситуации на Украине и продвигаемой Вашингтоном стратегии сдерживания Китая. Такая ситуация лишь подчёркивает решающее значение саммита как платформы для преодоления глобальных кризисов, предполагает автор.