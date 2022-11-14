"Едут ссориться": В Китае раскрыли реальную цель Запада на саммите G20
Global Times: Участники G20 от Запада едут на саммит, чтобы "поссориться"
Западные страны во главе с США намерены "поссориться" с участниками G20 и перенести таким образом политическую конфронтацию на площадку саммита. Как утверждает китайская газета Global Times, Вашингтон на форуме не намерен решать мировые проблемы.
"Нынешняя позиция западных стран во главе с США выглядит так, будто они едут на G20, чтобы "поссориться", и общественное мнение уже сделало приблизительные прогнозы о том, кто станет их мишенью и что они им скажут", — гласит текст публикации.
Конфронтация во время дискуссии навредит выполнению диалоговой функции этой платформы. Автор прогнозирует, что такое развитие событий подпадёт под единодушное осуждение международного сообщества.
В публикации обращается также внимание на тот факт, что саммит "Большой двадцатки" столкнулся с новым вызовом в лице глобального раскола, — это связано с отношением к ситуации на Украине и продвигаемой Вашингтоном стратегии сдерживания Китая. Такая ситуация лишь подчёркивает решающее значение саммита как платформы для преодоления глобальных кризисов, предполагает автор.
Ранее британская газета Daily Telegraph со ссылкой на чиновников ЕС сообщила, что Великобритания и Евросоюз устроят бойкот выступлению делегации России на саммите "Группы двадцати" в Индонезии. По данным газеты, Лондон и Брюссель намерены добиваться изоляции Москвы на этой встрече.
Telegram / Дмитрий Полянский