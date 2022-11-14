Премьер Британии Сунак: Россия превращает продовольствие в оружие против Запада
В преддверии саммита "Большой двадцатки" премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал страны нарастить по возможности объёмы производства продуктов питания и высвободить запасы. Не преминул политик обвинить Россию в "превращении продовольствия в оружие".
В статье для газеты Telegraph британский премьер отметил, что конфликт на Украине усугубляет проблемы, с которыми сталкиваются страны по всему миру. Две трети стран – членов G20 сейчас имеют инфляцию на уровне свыше семи процентов, и потому, как считает Сунак, необходимо продолжать оказывать поддержку "там, где это больше всего нужно предстоящей зимой".
"Во-вторых, мы должны положить конец ужасающему превращению продовольствия в оружие со стороны России. Я поддерживаю Генерального секретаря ООН в обеспечении продолжения поставок зерна по Чёрному морю и призываю все те страны, которые могут производить больше продуктов питания или высвободить запасы, поступить именно так, чтобы помочь увеличить поставки", — призвал британский премьер.
В публикации он подчеркнул также необходимость быстрого перехода "от зависимости от энергоносителей из таких стран, как Россия".
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак при поддержке союзников изъявил готовность публично высказать недовольство любому представителю России на предстоящем саммите G20. Напомним, форум пройдёт на индонезийском острове Бали 15–16 ноября. Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров.
ТАСС / АР / Steve Reigate