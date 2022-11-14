Премьер Британии Сунак: Россия превращает продовольствие в оружие против Запада

В преддверии саммита "Большой двадцатки" премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал страны нарастить по возможности объёмы производства продуктов питания и высвободить запасы. Не преминул политик обвинить Россию в "превращении продовольствия в оружие".

В статье для газеты Telegraph британский премьер отметил, что конфликт на Украине усугубляет проблемы, с которыми сталкиваются страны по всему миру. Две трети стран – членов G20 сейчас имеют инфляцию на уровне свыше семи процентов, и потому, как считает Сунак, необходимо продолжать оказывать поддержку "там, где это больше всего нужно предстоящей зимой".

"Во-вторых, мы должны положить конец ужасающему превращению продовольствия в оружие со стороны России. Я поддерживаю Генерального секретаря ООН в обеспечении продолжения поставок зерна по Чёрному морю и призываю все те страны, которые могут производить больше продуктов питания или высвободить запасы, поступить именно так, чтобы помочь увеличить поставки", — призвал британский премьер.