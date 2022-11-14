Эксперт Магомедов: Случайное касание смартфона таит опасность для пользователя

Случайные нажатия на экран смартфона во время разговора, чтения и других действий могут представлять опасность для пользователя. Такое предупреждение озвучил заведующий кафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.

В беседе с агентством "Прайм" специалист отметил, что передать мошенникам личные данные, позвонить или отправить сообщение возможно, положив гаджет в сумку или в карман. Во избежание подобных ситуаций Магомедов советует переводить устройство режим "Защита от случайных касаний" ("Предупреждение непроизвольных действий").

Смартфон позволяет также провести калибровку экрана. Если проблема не решена, можно сбросить настройки или обратиться в сервис, рекомендует Магомедов.