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14 ноября, 01:36

Эксперт Магомедов: Случайное касание смартфона таит опасность для пользователя

Случайные нажатия на экран смартфона во время разговора, чтения и других действий могут представлять опасность для пользователя. Такое предупреждение озвучил заведующий кафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.

В беседе с агентством "Прайм" специалист отметил, что передать мошенникам личные данные, позвонить или отправить сообщение возможно, положив гаджет в сумку или в карман. Во избежание подобных ситуаций Магомедов советует переводить устройство режим "Защита от случайных касаний" ("Предупреждение непроизвольных действий").

Описан портрет типичной жертвы мошенника

Описан портрет типичной жертвы мошенника

Смартфон позволяет также провести калибровку экрана. Если проблема не решена, можно сбросить настройки или обратиться в сервис, рекомендует Магомедов.

Ранее Шамиль Магомедов предупредил, что взломать смартфон можно через его заражение вредоносным программным оборудованием. Указывать на взлом может также "самостоятельная жизнь" гаджета и расход мобильного трафика, сказал он.

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ТАСС / Артем Геодакян

Юлия Коновалова

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