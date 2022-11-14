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14 ноября, 00:45

Поставки оружия из США оказались угрозой суверенитету Германии

Wirtschaftswoche: США угрожают суверенитету ФРГ в вопросах вооружения

Вашингтон угрожает немецкому суверенитету в вопросах вооружения, поскольку военно-промышленный комплекс Германии из-за постоянной закупки оружия у США может "остаться не у дел".

Как сообщает Wirtschaftswoche, оружейники ФРГ требуют для себя долю в запланированных закупках вооружений за рубежом. Немецкие власти намерены максимально быстро восстановить боеспособность Бундесвера, поэтому готовы покупать оружие — в первую очередь производства США. Но против такого подхода выступают промышленники: они полагают, что это грозит Германии утратой ключевых технологий.

Издание обращает внимание на то, что оружейники требуют от бюджетного комитета Бундестага решения о закупках вооружений только с чётко сформулированными ответными обязательствами поставщиков. Как заметил управляющий акционер компании Autoflug Мартин Крелль, в заботе о суверенитете Германии необходимо приложить все усилия, чтобы на ближайшие 30–50 лет не попасть в зависимость от американцев.

Тема передачи Украине оружия расколола политические элиты Швейцарии

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Ранее, напомним, неназванные политики и источники в оборонной промышленности Германии заявили газете Handelsblatt, что немецкое правительство вынуждено сократить ряд программ по перевооружению Бундесвера. Причина в высокой инфляции и ослаблении евро по отношению к доллару.

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Дмитрий Алексиевич

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