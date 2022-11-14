Россия может изменить котировки нефти Urals Минфин в следующем году

Российский Минфин при расчёте экспортной пошлины и налогов на добычу сырья продолжит в следующем использовать текущую котировку нефти Urals. Такое сообщение распространила пресс-служба ведомства.

Минфин вместе с тем уточнил, что в первом квартале 2023 года вместе с другими профильными министерствами и нефтяными компаниями пройдёт обсуждение целесообразности перехода на другие котировки. В пресс-службе министерства сообщили, что приоритетом станет стабильное получение налоговых и таможенных доходов.

В октябре международное агентство Argus запустило новую систему оценки стоимости нефти Urals — эти данные следуют из отчёта компании, с которым ознакомилось агентство РИА "Новости". В связи с предстоящим 5 декабря вступлением в силу эмбарго Евросоюза прежняя модель расчёта стала нерелевантной.