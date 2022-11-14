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14 ноября, 00:24

Россия может изменить котировки нефти Urals Минфин в следующем году

Минфин России в 2023 году собирается применять действующую котировку нефти Urals

Российский Минфин при расчёте экспортной пошлины и налогов на добычу сырья продолжит в следующем использовать текущую котировку нефти Urals. Такое сообщение распространила пресс-служба ведомства.

Минфин вместе с тем уточнил, что в первом квартале 2023 года вместе с другими профильными министерствами и нефтяными компаниями пройдёт обсуждение целесообразности перехода на другие котировки. В пресс-службе министерства сообщили, что приоритетом станет стабильное получение налоговых и таможенных доходов.

В октябре международное агентство Argus запустило новую систему оценки стоимости нефти Urals — эти данные следуют из отчёта компании, с которым ознакомилось агентство РИА "Новости". В связи с предстоящим 5 декабря вступлением в силу эмбарго Евросоюза прежняя модель расчёта стала нерелевантной.

Россия теперь будет продавать нефть дороже

Россия теперь будет продавать нефть дороже

Ранее замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов сообщил, что на стоимость нефти сегодня влияют два фактора: спекулятивный и фундаментальный. При этом последние новости о снятии санкций с Ирана как раз относятся к первой группе.

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Pixabay

Дмитрий Алексиевич
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