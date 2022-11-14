Макрон высказал народу Турции слова поддержки после теракта в Стамбуле
Франция соболезнует Турции в связи с гибелью людей в результате теракта в центре Стамбула. Об этом заявил французский президент Эмманюэль Макрон.
"В этот символический для нашей нации день, когда мы вспоминаем жертв терактов 13 ноября 2015 года во Франции, турецкий народ поражён атакой в Стамбуле", — написал политик в "Твиттере".
Макрон подчеркнул, что жители Франции разделяют боль турецкого народа и поддерживают его борьбу против терроризма.
Взрыв на оживлённой пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошёл в воскресенье, 13 ноября. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что сумку с бомбой на месте ЧП могла оставить женщина. Момент подрыва попал на камеры уличного наблюдения. Основной версией трагедии является теракт.
ТАСС / ЕРА / MASSIMO PERCOSSI