Макрон высказал народу Турции слова поддержки после теракта в Стамбуле

Франция соболезнует Турции в связи с гибелью людей в результате теракта в центре Стамбула. Об этом заявил французский президент Эмманюэль Макрон.

"В этот символический для нашей нации день, когда мы вспоминаем жертв терактов 13 ноября 2015 года во Франции, турецкий народ поражён атакой в Стамбуле", — написал политик в "Твиттере".