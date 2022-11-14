Минюст Турции сообщил о двух версиях взрыва в центре Стамбула

"Либо в этой сумке или пакете (которые находились сначала в руках, потом рядом с подозреваемой в совершении взрыва женщиной) находится взрывное устройство и взрывается само по себе, либо кто-то взрывает его дистанционно. Всё это сейчас анализируется", — сказал чиновник телеканалу A Haber.