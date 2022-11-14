Мэр: В Харькове после взрыва, предварительно, пострадал промышленный объект
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в Индустриальном районе города после взрыва пострадал, предварительно, промышленный объект.
"Предварительно — промышленный объект", — написал Терехов в своём телеграм-канале, добавив, что данные о пострадавших уточняются.
Издание "Страна" ранее сообщало, что в Харькове и Харьковской области раздавались взрывы. Объявлялась воздушная тревога.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что российские военные поразили цеха заводов в Павлограде и Харькове, где изготавливали ракетные двигатели и снаряды для реактивных систем залпового огня.
Telegram / Игорь Терехов