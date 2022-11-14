Мэр: В Харькове после взрыва, предварительно, пострадал промышленный объект

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в Индустриальном районе города после взрыва пострадал, предварительно, промышленный объект.

"Предварительно — промышленный объект", — написал Терехов в своём телеграм-канале, добавив, что данные о пострадавших уточняются.

Издание "Страна" ранее сообщало, что в Харькове и Харьковской области раздавались взрывы. Объявлялась воздушная тревога.