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13 ноября, 22:51

Мэр: В Харькове после взрыва, предварительно, пострадал промышленный объект

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в Индустриальном районе города после взрыва пострадал, предварительно, промышленный объект.

"Предварительно — промышленный объект", — написал Терехов в своём телеграм-канале, добавив, что данные о пострадавших уточняются.

Издание "Страна" ранее сообщало, что в Харькове и Харьковской области раздавались взрывы. Объявлялась воздушная тревога.

Метро Харькова приостановило работу

Метро Харькова приостановило работу

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что российские военные поразили цеха заводов в Павлограде и Харькове, где изготавливали ракетные двигатели и снаряды для реактивных систем залпового огня.

Обложка ©

Telegram / Игорь Терехов

Дмитрий Алексиевич
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