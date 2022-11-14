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13 ноября, 22:12

Киберспортивная команда Outsiders стала победителем главного турнира по шутеру CS:GO

Российская киберспортивная команда Virtus.pro (выступает под нейтральным названием Outsiders) стала победителем в главном турнире по шутеру CS:GO — IEM Rio Major.

Киберспортивная команда Outsiders выиграла главный турнир по шутеру CS:GO © Twitter / ESL Counter-Strike

Киберспортсменам достался приз в размере 500 тысяч долларов. В составе команды Outsiders четверо россиян: Пётр Fame Болышев, Джами Jame Али, Евгений FL1T Лебедев, Давид n0rb3r7 Даниелян и казахстанец Алексей Qikert Голубев. Турнир состоялся в Рио-де-Жанейро.

Российская команда Team Spirit выиграла турнир PGL Arlington Major 2022 по Dota 2

Российская команда Team Spirit выиграла турнир PGL Arlington Major 2022 по Dota 2

Ранее российской киберспортивной команде Vitus.pro вернули её оригинальное название в клиенте Dota 2. Произошло это после смены владельца команды. Из-за введённых против него санкций коллектив вынужден был изменить своё привычное название на Outsiders.

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Twitter / ESL Counter-Strike

Юлия Коновалова
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