Киберспортивная команда Outsiders стала победителем главного турнира по шутеру CS:GO
Российская киберспортивная команда Virtus.pro (выступает под нейтральным названием Outsiders) стала победителем в главном турнире по шутеру CS:GO — IEM Rio Major.
Киберспортивная команда Outsiders выиграла главный турнир по шутеру CS:GO © Twitter / ESL Counter-Strike
Киберспортсменам достался приз в размере 500 тысяч долларов. В составе команды Outsiders четверо россиян: Пётр Fame Болышев, Джами Jame Али, Евгений FL1T Лебедев, Давид n0rb3r7 Даниелян и казахстанец Алексей Qikert Голубев. Турнир состоялся в Рио-де-Жанейро.
Ранее российской киберспортивной команде Vitus.pro вернули её оригинальное название в клиенте Dota 2. Произошло это после смены владельца команды. Из-за введённых против него санкций коллектив вынужден был изменить своё привычное название на Outsiders.
Twitter / ESL Counter-Strike