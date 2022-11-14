Киберспортивная команда Outsiders стала победителем главного турнира по шутеру CS:GO

Российская киберспортивная команда Virtus.pro (выступает под нейтральным названием Outsiders) стала победителем в главном турнире по шутеру CS:GO — IEM Rio Major.

Киберспортивная команда Outsiders выиграла главный турнир по шутеру CS:GO © Twitter / ESL Counter-Strike

Киберспортсменам достался приз в размере 500 тысяч долларов. В составе команды Outsiders четверо россиян: Пётр Fame Болышев, Джами Jame Али, Евгений FL1T Лебедев, Давид n0rb3r7 Даниелян и казахстанец Алексей Qikert Голубев. Турнир состоялся в Рио-де-Жанейро.