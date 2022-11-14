Пилот "Мерседеса" Расселл впервые в карьере победил в "Формуле-1"
Пилот команды "Мерседес" Джордж Расселл стал победителем впервые в карьере в "Формуле-1" на Гран-при Бразилии.
Британский гонщик первым преодолел 71 круг на трассе в Сан-Паулу. Данная гонка стала для 24-летнего пилота 81-й в главной гоночной серии планеты. В общей сложности Расселл провёл три полноценных сезона в "Формуле-1".
Как сообщалось 23 октября, победителем квалификации 19-го этапа чемпионата "Формулы-1" (Гран-при США), прошедшего в Остине, стал гонщик "Феррари" Карлос Сайнс. Вторым пришёл его коллега по команде Шарль Леклер, а третьим — Макс Ферстаппен из "Ред Булл".
ТАСС / Picture alliance / HOCH ZWEI