Пилот "Мерседеса" Расселл впервые в карьере победил в "Формуле-1"

Пилот команды "Мерседес" Джордж Расселл стал победителем впервые в карьере в "Формуле-1" на Гран-при Бразилии.

Британский гонщик первым преодолел 71 круг на трассе в Сан-Паулу. Данная гонка стала для 24-летнего пилота 81-й в главной гоночной серии планеты. В общей сложности Расселл провёл три полноценных сезона в "Формуле-1".