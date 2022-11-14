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Регион
Опубликовано 14 ноября 2022, 00:39

Пилот "Мерседеса" Расселл впервые в карьере победил в "Формуле-1"

Пилот команды "Мерседес" Джордж Расселл стал победителем впервые в карьере в "Формуле-1" на Гран-при Бразилии.

Британский гонщик первым преодолел 71 круг на трассе в Сан-Паулу. Данная гонка стала для 24-летнего пилота 81-й в главной гоночной серии планеты. В общей сложности Расселл провёл три полноценных сезона в "Формуле-1".

Определился лидер квалификации Гран-при США "Формулы-1"
Определился лидер квалификации Гран-при США "Формулы-1"

Как сообщалось 23 октября, победителем квалификации 19-го этапа чемпионата "Формулы-1" (Гран-при США), прошедшего в Остине, стал гонщик "Феррари" Карлос Сайнс. Вторым пришёл его коллега по команде Шарль Леклер, а третьим — Макс Ферстаппен из "Ред Булл".

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ТАСС / Picture alliance / HOCH ZWEI

Юлия Коновалова
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