Экс-адвокат Мелании Трамп победила на президентских выборах в Словении

Независимый кандидат Наташа Пирц-Мусар стала победителем второго тура выборов президента Словении. Её успех признал бывший глава МИД Словении Анже Логар, поздравивший конкурента по гонке с избранием.

Голосование проходило в воскресенье, 13 ноября, в стране действовало около трёх тысяч избирательных участков. На пост главы государства претендовали бывший глава МИД Анже Логар и адвокат, гражданский активист Наташа Пирц-Мусар.

Сайт избиркома опубликовал результаты подсчёта 98,29% данных с участков. Пирц-Мусар получает 54,03% голосов, Логар — 45,96% поддержки избирателей. Явка составила 45,97%.

Пирц-Мусар известна своими книгами о свободе информации, юридическими заключениями и громкими судебными делами, в которых она представляла жену Дональда Трампа, Меланию Трамп, партию социал-демократов и других известных клиентов.