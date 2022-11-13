Hill: Поставки ядерного топлива из России вызвали разногласия в Евросоюзе

У европейских стран возникли разногласия касательно поставок российского ядерного топлива и сотрудничества с "Росатомом". Таким мнением делится издание The Hill.

"Когда Польша, Ирландия, Эстония, Латвия, Литва и Германия недавно рекомендовали ЕС запретить импорт российского ядерного топлива, чтобы избежать финансирования России, в Венгрии и Франции завыли, а в Брюсселе зажмурились", — говорится в статье.

"Росатом" поставляет ядерное топливо для Чехии, Словакии, Болгарии и Венгрии. Поэтому, по мнению автора материала, прекращение поставок топлива на эти станции отрицательно скажется на экономике этих государств.