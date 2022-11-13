Тишковец: В центральной части России и Черноземье начинается метеорологическая зима

Уже в начале следующей недели в центральной части России и Черноземье начнётся метеорологическая зима, об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В ночь на 14 ноября в Москве столбики термометров опустятся до нуля градусов, на дорогах образуется слабая гололедица толщиной до одного миллиметра. Днём максимальная температура воздуха составит два градуса тепла, сказал синоптик.

По словам Тишковца, 15 ноября ночью подморозит до минус пяти градусов, а днём температура воздуха составит от нуля до плюс двух градусов.