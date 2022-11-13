Турецкие эксперты: Теракт в Стамбуле совершила запрещённая в Турции РПК
Теракт, произошедший в центре Стамбула 13 ноября, является, скорее всего, делом рук запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). Такое предположение в эфире телеканала Habertürk выдвинули эксперты по вопросам безопасности.
Так, специалист по вопросам международной безопасности Четинер Четин поделился версией, исходя из которой время, место и способ теракта говорят, что к нему причастна РПК, которая неоднократно осуществляла подобные акции в крупных городах страны.
Он обратил внимание на место теракта — это одна из самых популярных улиц Стамбула в выходной день, когда там традиционно много людей. Цель, по словам Четина, — громко объявить на весь мир о совершённом преступлении. Эксперт считает, что она достигнута, учитывая, что зарубежные СМИ сообщили о взрыве в Стамбуле как срочную новость.
В свою очередь, отставной турецкий генерал Наим Бабюроголу высказал мнение, что РПК в случае причастности к теракту адресует таким образом послание европейским странам, в частности Швеции и Финляндии, от которых официальный Стамбул требует выдачи террористов в ответ на одобрение заявки на вступление в НАТО.
Между тем министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил, что за взрывом определённо стоят некие террористы, правда, какие именно, неизвестно. Как подчеркнул чиновник, все террористические организации поддерживаются внешними силами. Как высказался Боздаг, против Турции ведётся прокси-война.
Взрыв на оживлённой пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошёл в воскресенье, 13 ноября. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что сумку с бомбой на месте ЧП могла оставить женщина. Момент подрыва попал на камеры уличного наблюдения. Основной версией трагедии является теракт.
ТАСС / Ксения Семеновская