Турецкие эксперты: Теракт в Стамбуле совершила запрещённая в Турции РПК

Теракт, произошедший в центре Стамбула 13 ноября, является, скорее всего, делом рук запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). Такое предположение в эфире телеканала Habertürk выдвинули эксперты по вопросам безопасности.

Так, специалист по вопросам международной безопасности Четинер Четин поделился версией, исходя из которой время, место и способ теракта говорят, что к нему причастна РПК, которая неоднократно осуществляла подобные акции в крупных городах страны.

Он обратил внимание на место теракта — это одна из самых популярных улиц Стамбула в выходной день, когда там традиционно много людей. Цель, по словам Четина, — громко объявить на весь мир о совершённом преступлении. Эксперт считает, что она достигнута, учитывая, что зарубежные СМИ сообщили о взрыве в Стамбуле как срочную новость.

В свою очередь, отставной турецкий генерал Наим Бабюроголу высказал мнение, что РПК в случае причастности к теракту адресует таким образом послание европейским странам, в частности Швеции и Финляндии, от которых официальный Стамбул требует выдачи террористов в ответ на одобрение заявки на вступление в НАТО.