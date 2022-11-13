Минобороны обвинило Киев в фейках о мобилизации в России
Минобороны России: Киев распространяет фейки о возобновлении частичной мобилизации
Украинская сторона намеренно распространяет через подконтрольные СМИ фейки о возобновлении частичной мобилизации, однако это не соответствует действительности. Так в Министерстве обороны России прокомментировали информацию о росте числа обращений россиян на горячую линию по поводу прохождения военной службы.
В российском военном ведомстве заявили, что значительная часть звонков обусловлена стремлением Киева оказать информационное воздействие на население РФ. Возросло количество обращений тех, кто обеспокоен возможностью возобновления призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации, отметили в Минобороны.
"Причиной стало распространение проукраинскими СМИ дезинформации о возобновлении мобилизационных мероприятий в ближайшем будущем", — сообщает министерство.
В ведомстве россиянам порекомендовали использовать только официальные источники информации, а при возникновении спорных ситуаций обращаться к государственным структурам.
Напомним, 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении набора граждан в рамках частичной мобилизации. Военкоматы продолжат доукомплектование войск только за счёт приёма добровольцев и желающих служить по контракту. Позже в Кремле уточнили, что отдельного указа о завершении частичной мобилизации не требуется.
ТАСС / Александр Демьянчук