Минобороны обвинило Киев в фейках о мобилизации в России

Украинская сторона намеренно распространяет через подконтрольные СМИ фейки о возобновлении частичной мобилизации, однако это не соответствует действительности. Так в Министерстве обороны России прокомментировали информацию о росте числа обращений россиян на горячую линию по поводу прохождения военной службы.

В российском военном ведомстве заявили, что значительная часть звонков обусловлена стремлением Киева оказать информационное воздействие на население РФ. Возросло количество обращений тех, кто обеспокоен возможностью возобновления призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации, отметили в Минобороны.

"Причиной стало распространение проукраинскими СМИ дезинформации о возобновлении мобилизационных мероприятий в ближайшем будущем", — сообщает министерство.