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13 ноября, 20:25

Над Луганском раздались мощные взрывы, сработала система ПВО

Вечером 13 ноября в Луганске были слышны сильные взрывы, об этом сообщают очевидцы. По предварительным данным, речь идёт о работе системы ПВО.

Жители рассказали, что один мощный взрыв прогремел в южной части Луганска, несколько взрывов были слышны в центре города.

В свою очередь, экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил, что система ПВО предотвратила попытку ВСУ открыть огонь по пригороду Луганска. Противовоздушная оборона работала с западной стороны города, написал Мирошник в телеграм-канале.

Один человек погиб при обстреле ВСУ Новой Каховки

Один человек погиб при обстреле ВСУ Новой Каховки

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по городу Алёшки Херсонской области, находящемуся на противоположном берегу Днепра от Херсона. Об этом журналистам рассказал представитель районной администрации.

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Telegram / Новости ЛНР

Дмитрий Алексиевич

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