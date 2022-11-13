Над Луганском раздались мощные взрывы, сработала система ПВО

Вечером 13 ноября в Луганске были слышны сильные взрывы, об этом сообщают очевидцы. По предварительным данным, речь идёт о работе системы ПВО.

Жители рассказали, что один мощный взрыв прогремел в южной части Луганска, несколько взрывов были слышны в центре города.

В свою очередь, экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил, что система ПВО предотвратила попытку ВСУ открыть огонь по пригороду Луганска. Противовоздушная оборона работала с западной стороны города, написал Мирошник в телеграм-канале.