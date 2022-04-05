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Регион
Опубликовано 5 апреля 2022, 17:35
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Словения решила сократить число сотрудников Посольства РФ в Любляне

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что Москва даст "соответствующий ответ".

Власти Словении решили сократить число сотрудников Посольства РФ в Любляне. Об этом сообщает МИД республики.

"Республика Словения приняла решение привести численность сотрудников дипломатической миссии Российской Федерации в соответствие с численностью сотрудников дипмиссии Республики Словения в Москве", — говорится в заявлении.

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что Россия даст "соответствующий ответ".

Песков счёл высылку российских дипломатов из стран ЕС "недальновидным шагом"
Песков счёл высылку российских дипломатов из стран ЕС "недальновидным шагом"

Напомним, очередная волна "высылки" российских дипломатов из стран Запада началась 4 апреля. Литва предписала российскому послу покинуть страну и объявила о закрытии Консульства РФ в Клайпеде, Германия объявила о высылке 40 российских дипломатов, Франция — "около 30". 5 апреля Дания объявила о высылке 15 сотрудников российских дипмиссий, Италия — 30 дипломатов, Швеция — трёх, Испания — 25. Латвия решила закрыть Генконсульство РФ в Лиепае и Даугавпилсе и выслать 13 дипломатов, Эстония объявила персонами нон грата 14 консульских сотрудников и закрыла Генконсульство РФ в Нарве и консульский отдел Посольства РФ в Тарту.

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Александра Вишнякова
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