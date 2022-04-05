Словения решила сократить число сотрудников Посольства РФ в Любляне
При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что Москва даст "соответствующий ответ".
Власти Словении решили сократить число сотрудников Посольства РФ в Любляне. Об этом сообщает МИД республики.
"Республика Словения приняла решение привести численность сотрудников дипломатической миссии Российской Федерации в соответствие с численностью сотрудников дипмиссии Республики Словения в Москве", — говорится в заявлении.
При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что Россия даст "соответствующий ответ".
Напомним, очередная волна "высылки" российских дипломатов из стран Запада началась 4 апреля. Литва предписала российскому послу покинуть страну и объявила о закрытии Консульства РФ в Клайпеде, Германия объявила о высылке 40 российских дипломатов, Франция — "около 30". 5 апреля Дания объявила о высылке 15 сотрудников российских дипмиссий, Италия — 30 дипломатов, Швеция — трёх, Испания — 25. Латвия решила закрыть Генконсульство РФ в Лиепае и Даугавпилсе и выслать 13 дипломатов, Эстония объявила персонами нон грата 14 консульских сотрудников и закрыла Генконсульство РФ в Нарве и консульский отдел Посольства РФ в Тарту.
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