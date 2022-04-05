Словения решила сократить число сотрудников Посольства РФ в Любляне

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что Москва даст "соответствующий ответ".

Власти Словении решили сократить число сотрудников Посольства РФ в Любляне. Об этом сообщает МИД республики.

"Республика Словения приняла решение привести численность сотрудников дипломатической миссии Российской Федерации в соответствие с численностью сотрудников дипмиссии Республики Словения в Москве", — говорится в заявлении.