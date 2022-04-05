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Регион
Опубликовано 5 апреля 2022, 10:29

Швеция высылает трёх российских дипломатов

Также посол РФ был вызван в МИД, чтобы "получить резкое осуждение" со стороны Стокгольма и Евросоюза.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде объявила о решении выслать из страны трёх российских дипломатов из-за "Операции Z" на Украине вслед за партнёрами по ЕС: Германией, Францией, Италией, Латвией и Литвой.

"Сегодня МИД также принял решение о депортации трёх российских дипломатов, которые не работают в Швеции в соответствии с Венской конвенцией", — сказала Линде на пресс-конференции.

Кроме того, посол России в Стокгольме был вызван в МИД, чтобы "получить резкое осуждение со стороны Швеции и Евросоюза", добавила министр.

Медведев пообещал ответ на высылку российских дипломатов странами Запада
Медведев пообещал ответ на высылку российских дипломатов странами Запада

Как уже писал Лайф, очередная "волна высылки" российских дипломатов из западных стран началась 4 апреля. Так, Литва предписала российскому послу покинуть страну и объявила о закрытии Консульства РФ в Клайпеде, Германия объявила о высылке 40 российских дипломатов, Франция — "около 30". 5 апреля Дания объявила о высылке 15 сотрудников российских дипмиссий, а Италия — о высылке 30 российских дипломатов.

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Pixabay

Николь Вербер
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