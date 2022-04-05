Швеция высылает трёх российских дипломатов

Также посол РФ был вызван в МИД, чтобы "получить резкое осуждение" со стороны Стокгольма и Евросоюза.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде объявила о решении выслать из страны трёх российских дипломатов из-за "Операции Z" на Украине вслед за партнёрами по ЕС: Германией, Францией, Италией, Латвией и Литвой.

"Сегодня МИД также принял решение о депортации трёх российских дипломатов, которые не работают в Швеции в соответствии с Венской конвенцией", — сказала Линде на пресс-конференции.