Швеция высылает трёх российских дипломатов
Также посол РФ был вызван в МИД, чтобы "получить резкое осуждение" со стороны Стокгольма и Евросоюза.
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде объявила о решении выслать из страны трёх российских дипломатов из-за "Операции Z" на Украине вслед за партнёрами по ЕС: Германией, Францией, Италией, Латвией и Литвой.
"Сегодня МИД также принял решение о депортации трёх российских дипломатов, которые не работают в Швеции в соответствии с Венской конвенцией", — сказала Линде на пресс-конференции.
Кроме того, посол России в Стокгольме был вызван в МИД, чтобы "получить резкое осуждение со стороны Швеции и Евросоюза", добавила министр.
Как уже писал Лайф, очередная "волна высылки" российских дипломатов из западных стран началась 4 апреля. Так, Литва предписала российскому послу покинуть страну и объявила о закрытии Консульства РФ в Клайпеде, Германия объявила о высылке 40 российских дипломатов, Франция — "около 30". 5 апреля Дания объявила о высылке 15 сотрудников российских дипмиссий, а Италия — о высылке 30 российских дипломатов.
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