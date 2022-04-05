В Подмосковье выпустили партию кружек с буквами Z и V в поддержку спецоперации на Украине

Продукция появится на витринах фирменных магазинов предприятия "Дулёвский фарфор". Если её быстро раскупят, завод готов произвести ещё.

В Московской области изготовили три тысячи кружек с символами Z и V, а также девизами в поддержку спецоперации на Украине. С просьбой об этом ранее обратилось к заводу несколько предпринимателей, пишет телеканал "360".

"Попросили разместить "За наших", "Сила в правде", "Своих не бросаем" с использованием символов V на российском триколоре и Z — на георгиевской ленте", — уточнил заместитель гендиректора ООО "Дулёвский фарфор" Андрей Келлер.

Если спрос на продукцию окажется высоким, предприятие готово продолжить производство кружек с патриотической символикой. Приобрести товар можно будет во всех фирменных магазинах завода — в Серпухове, Егорьевске и Ликино-Дулёве, а также в Москве начиная с 6 апреля.