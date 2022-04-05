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Опубликовано 5 апреля 2022, 10:20

В Подмосковье выпустили партию кружек с буквами Z и V в поддержку спецоперации на Украине

ООО "Дулёвский фарфор" выпустило кружки с символикой спецоперации на Украине. Фото © Телеканал "360"

ООО "Дулёвский фарфор" выпустило кружки с символикой спецоперации на Украине. Фото © Телеканал "360"

Продукция появится на витринах фирменных магазинов предприятия "Дулёвский фарфор". Если её быстро раскупят, завод готов произвести ещё.

В Московской области изготовили три тысячи кружек с символами Z и V, а также девизами в поддержку спецоперации на Украине. С просьбой об этом ранее обратилось к заводу несколько предпринимателей, пишет телеканал "360".

"Попросили разместить "За наших", "Сила в правде", "Своих не бросаем" с использованием символов V на российском триколоре и Z — на георгиевской ленте", — уточнил заместитель гендиректора ООО "Дулёвский фарфор" Андрей Келлер.

Если спрос на продукцию окажется высоким, предприятие готово продолжить производство кружек с патриотической символикой. Приобрести товар можно будет во всех фирменных магазинах завода — в Серпухове, Егорьевске и Ликино-Дулёве, а также в Москве начиная с 6 апреля.

Автопробег в поддержку "Операции Z" состоялся на Кубани
Автопробег в поддержку "Операции Z" состоялся на Кубани

Ранее Лайф писал, что "Молодёжка ОНФ" наградила лучших создателей патриотического контента, посвящённого поддержке военной "Операции Z", которую РФ проводит на Украине для защиты русскоязычного населения и денацификации страны. Победителями стали десять участников из разных регионов, которые получили футболки и кружки с Z-символикой.

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Татьяна Миссуми
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