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Регион
Опубликовано 1 апреля 2022, 15:49

"Zа нами правда!": "Молодёжка ОНФ" наградила создателей контента в поддержку "Операции Z" на Украине

Среди лучших проектов — патриотические стихотворения, фото с флешмоба, где участники выстроились в фигуру в виде буквы V, посты с инфографикой против фейков и материалы о бомбардировке Югославии НАТО.

"Молодёжка ОНФ" наградила создателей контента в поддержку "Операции Z" на Украине. Видео © LIFE

"Молодёжка ОНФ" наградила лучших создателей патриотического контента, посвящённого поддержке военной "Операции Z", которую РФ проводит на Украине для защиты русскоязычного населения и денацификации страны. Победителями стали десять участников из разных регионов, которые получили футболки и кружки с Z-символикой.

Конкурс проводился в рамках народного интернет-проекта "Zа нами правда!", основным организатором платформы для которого является "Молодёжка ОНФ". Ресурс объединил более семи тысяч человек со всего государства. Участниками проекта создано более 30 тысяч видеороликов и изображений, посвящённых теме восьмилетнего геноцида в Донбассе, развенчанию информационных фейков, а также противодействию вводимым против России санкциям.

"Проект "Zа нами правда!" по-настоящему народный, потому что весь контент формируют сами пользователи. Можно присылать картинки, видеоролики, стихи, песни. Очень важно поддержать всех наших, кто на передовой. Чтобы они понимали, что сегодня здесь и сейчас мы с ними плечом к плечу", — отметил руководитель "Молодёжки ОНФ", член центрального штаба Народного фронта Игорь Кастюкевич.

Среди лучших проектов — патриотические стихотворения, фото с флешмоба, где участники выстроились в фигуру в виде буквы V, посты с инфографикой против фейков, а также серия материалов о бомбардировке Югославии войсками НАТО.

Итальянцы начали максимально расходовать газ в поддержку России и "Операции Z"
Итальянцы начали максимально расходовать газ в поддержку России и "Операции Z"

Ранее Лайф писал, что хоры из разных уголков России устроили массовый флешмоб "Zа мир без нацизма". Исполнители всех возрастов, проживающие на территории РФ, выразили чувство поддержки и солидарности проведению "Операции Z" на Украине, спев советскую песню "Хотят ли русские войны".

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Никита Осипов
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