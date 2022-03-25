Итальянцы начали максимально расходовать газ в поддержку России и "Операции Z"
Итальянский пользователь поддержал флешмоб в пользу России. Фото © Twitter / IlGenerale97
Участники акции размещают фотоотчёты в соцсетях. Они призывают "увеличить термостаты", отмечая, что "даже небольшой вклад может быть важным".
Жители Италии устроили настоящий флешмоб в поддержку российской "Операции Z" на Украине. Они включают газовые конфорки, фотографируют их и публикуют в соцсетях, сообщает итальянский журнал The Post Internazionale.
"#Uncarroarmatoperputin — это хештег, который уже несколько дней циркулирует в соцсетях и связан с кампанией, начатой некоторыми людьми в поддержку российской спецоперации. Сторонники Путина в Италии просят включить отопление в доме на максимум или чаще готовить на плите, чтобы потреблять как можно больше газа. Таким образом, они хотят помочь Москве с продажами топлива", — пишет издание.
Участники флешмоба размещают свои фото в "Твиттере", где опубликовано уже около сотни постов. Один из итальянцев призвал "увеличить термостаты", отметив, что "даже небольшой вклад может быть важным".
Как уже писал Лайф, 23 марта президент России Владимир Путин поручил перевести расчёты за газ для недружественных стран в рубли. Он пояснил, что цены и объёмы в ранее заключённых контрактах изменены не будут, только валюта платежа. В связи с этим газовая отрасль ФРГ оказалась в замешательстве, а австрийская компания OMV выступила с заявлением, что продолжит платить за газ в евро. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков призвал дождаться общей позиции покупателей российского топлива. Он считает, что Европа сможет сформулировать мнение по мере того, как будут осуществляться контакты и как ей будут разъясняться условия по оплате рублями.