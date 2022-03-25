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Опубликовано 25 марта 2022, 16:16
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Итальянцы начали максимально расходовать газ в поддержку России и "Операции Z"

Итальянский пользователь поддержал флешмоб в пользу России. Фото © Twitter / IlGenerale97

Итальянский пользователь поддержал флешмоб в пользу России. Фото © Twitter / IlGenerale97

Участники акции размещают фотоотчёты в соцсетях. Они призывают "увеличить термостаты", отмечая, что "даже небольшой вклад может быть важным".

Жители Италии устроили настоящий флешмоб в поддержку российской "Операции Z" на Украине. Они включают газовые конфорки, фотографируют их и публикуют в соцсетях, сообщает итальянский журнал The Post Internazionale.

"#Uncarroarmatoperputin — это хештег, который уже несколько дней циркулирует в соцсетях и связан с кампанией, начатой некоторыми людьми в поддержку российской спецоперации. Сторонники Путина в Италии просят включить отопление в доме на максимум или чаще готовить на плите, чтобы потреблять как можно больше газа. Таким образом, они хотят помочь Москве с продажами топлива", — пишет издание.

  • Итальянский пользователь поддержал флешмоб в пользу России. Фото © Twitter / Pasquina22
    Итальянский пользователь поддержал флешмоб в пользу России. Фото © Twitter / Pasquina22
  • Итальянский пользователь поддержал флешмоб в пользу России. Фото © Twitter / IlGenerale97
    Итальянский пользователь поддержал флешмоб в пользу России. Фото © Twitter / IlGenerale97
  • Итальянский пользователь поддержал флешмоб в пользу России. Фото © Twitter / Filippone996
    Итальянский пользователь поддержал флешмоб в пользу России. Фото © Twitter / Filippone996
  • Итальянский пользователь поддержал флешмоб в пользу России. Фото © Twitter / AndreaImondi
    Итальянский пользователь поддержал флешмоб в пользу России. Фото © Twitter / AndreaImondi
  • Итальянский пользователь поддержал флешмоб в пользу России. Фото © Twitter / IlGenerale97
    Итальянский пользователь поддержал флешмоб в пользу России. Фото © Twitter / IlGenerale97

Итальянский пользователь поддержал флешмоб в пользу России. Фото © Twitter / Pasquina22

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Участники флешмоба размещают свои фото в "Твиттере", где опубликовано уже около сотни постов. Один из итальянцев призвал "увеличить термостаты", отметив, что "даже небольшой вклад может быть важным".

В Армении и Болгарии прошли массовые акции в поддержку России и "Операции Z"
В Армении и Болгарии прошли массовые акции в поддержку России и "Операции Z"

Как уже писал Лайф, 23 марта президент России Владимир Путин поручил перевести расчёты за газ для недружественных стран в рубли. Он пояснил, что цены и объёмы в ранее заключённых контрактах изменены не будут, только валюта платежа. В связи с этим газовая отрасль ФРГ оказалась в замешательстве, а австрийская компания OMV выступила с заявлением, что продолжит платить за газ в евро. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков призвал дождаться общей позиции покупателей российского топлива. Он считает, что Европа сможет сформулировать мнение по мере того, как будут осуществляться контакты и как ей будут разъясняться условия по оплате рублями.

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Николь Вербер
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