Участники акции размещают фотоотчёты в соцсетях. Они призывают "увеличить термостаты", отмечая, что "даже небольшой вклад может быть важным".

Жители Италии устроили настоящий флешмоб в поддержку российской "Операции Z" на Украине. Они включают газовые конфорки, фотографируют их и публикуют в соцсетях, сообщает итальянский журнал The Post Internazionale.

"#Uncarroarmatoperputin — это хештег, который уже несколько дней циркулирует в соцсетях и связан с кампанией, начатой некоторыми людьми в поддержку российской спецоперации. Сторонники Путина в Италии просят включить отопление в доме на максимум или чаще готовить на плите, чтобы потреблять как можно больше газа. Таким образом, они хотят помочь Москве с продажами топлива", — пишет издание.









