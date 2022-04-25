"Движение Свобода" победило правящую партию на парламентских выборах в Словении

За это политическое движение было отдано 34,54% голосов. На втором месте оказалась правящая Словенская демократическая партия во главе с премьер-министром Янезом Яншей.

Левоцентристская партия "Движение Свобода" набрала самое большое число голосов в ходе парламентских выборов в Словении. Данные опубликовала государственная избирательная комиссия 25 апреля на основании подсчёта 99,68% голосов.

За партию "Движение Свобода" было отдано 34,54% голосов. Она обогнала правящую Словенскую демократическую партию во главе с премьер-министром Янезом Яншей, которой удалось набрать 23,53%. Третью позицию заняла "Новая Словения – Христианские демократы" с 6,85%. Четвёртыми стали "Социальные демократы" с 6,65%, а пятое место заняли "Левые" с 4,38%. Остальные партии не перешагнули барьер в 4%, необходимый для того, чтобы пройти в парламент.

Явка избирателей на выборах составила 69,71%. Избирательные участки были открыты 24 апреля с 07:00 до 19:00 (с 08:00 до 20:00 мск).