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Регион
Опубликовано 24 апреля 2022, 21:42
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"Движение Свободы" обогнало правящую партию на парламентских выборах в Словении

Оппозиционная группа набрала 35,8% голосов, а демократический союз поддержали 22,5% избирателей. В общей сложности политических сил во время голосования — более 20.

Оппозиционное левоцентристское "Движение Свободы" лидирует на парламентских выборах в Словении и обгоняет правящую Демократическую партию премьер-министра Янеза Янши. Об этом сообщает Радио и телевидение Словении со ссылкой на данные опроса избирателей.

Так, оппозиционный союз набрал 35,8% голосов, а Демократическую партию поддержали 22,5% избирателей. Движение "Новая Словения" главы Минобороны Матея Тонина оказалось на третьем месте с показателем 6,8%, затем идут социал-демократы европарламентария Тани Файон (6,6%) и "Левые" (4,5%).

Остальные партии пока не преодолевают проходной барьер. В общей сложности политических сил на парламентских выборах в Словении — более 20.

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Getty Images / Luka Dakskobler / SOPA Images / LightRocket

Никита Осипов
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