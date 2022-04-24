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Опубликовано 24 апреля 2022, 18:32

Генконсульство РФ в Нью-Йорке усилило меры безопасности из-за угроз

Сообщается, что к зданию дипмиссии приходят группы от пяти до 20 человек, среди которых есть и англоязычные, и русскоязычные.

Меры по обеспечению безопасности Генерального консульства РФ в Нью-Йорке были усилены в связи с угрозами, которые поступают из-за проводимой Россией военной спецоперации на Украине. Об этом рассказал исполняющий обязанности российского генконсула Вячеслав Славкин. По его словам, неизвестные угрожали забросать генконсульство бутылками с зажигательной смесью, а также прислали ложное сообщение о минировании.

"Да... в связи с тем, что у нас ежедневно практически проходят небольшие антироссийские выступления у здания генконсульства", — подчеркнул дипломат в беседе с РИА "Новости".

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Как утверждает Славкин, к зданию приходят группы от пяти до 20 человек, среди которых есть и англоязычные, и русскоязычные. Из-за этого в дипмиссии ввели усиленную службу дежурных комендантов, которые обеспечивают безопасность. По его словам, все грузы, которые приходят в генконсульство, сейчас тщательно проверяются. А у самого здания круглосуточно дежурят полицейские наряды.

Также Славкин добавил, что в генконсульство приходили электронные письма с проклятиями, оскорблениями и угрозами в адрес руководства РФ. Обо всех таких случаях дипломаты сообщили в правоохранительные органы.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов обвинил американские власти в блокировке работы российского посольства в Вашингтоне. По его словам, одно время даже из дипмиссии нельзя было выезжать. Также он сообщил, что в адрес сотрудников посольства поступают звонки и письма с угрозами.

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ТАСС / Владимир Машатин

Иван Косицын
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