Зеленский подтвердил участие в саммите G20 с видеообращением

Президент Украины Владимир Зеленский намерен участвовать в саммите G20 в формате видеообращения, об этом он сообщил в телеграм-канале.

"Очень активно готовимся к важной неделе для Украины, дипломатической неделе. Состоится саммит "Группы двадцати" в Индонезии, и наша позиция будет представлена. Уже во вторник моё обращение", — сказал украинский лидер в видеообращении.