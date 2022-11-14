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13 ноября, 21:21

Зеленский подтвердил участие в саммите G20 с видеообращением

Президент Украины Владимир Зеленский намерен участвовать в саммите G20 в формате видеообращения, об этом он сообщил в телеграм-канале.

"Очень активно готовимся к важной неделе для Украины, дипломатической неделе. Состоится саммит "Группы двадцати" в Индонезии, и наша позиция будет представлена. Уже во вторник моё обращение", — сказал украинский лидер в видеообращении.

Боязнь критики и однообразное амплуа: Названы причины, почему Зеленскому не место на саммите G20

Боязнь критики и однообразное амплуа: Названы причины, почему Зеленскому не место на саммите G20

Ранее министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджайтан, который отвечает за подготовку саммита "Большой двадцатки", заявил, что Зеленский не поедет на форум.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Дмитрий Алексиевич

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