Зеленский подтвердил участие в саммите G20 с видеообращением
Президент Украины Владимир Зеленский намерен участвовать в саммите G20 в формате видеообращения, об этом он сообщил в телеграм-канале.
"Очень активно готовимся к важной неделе для Украины, дипломатической неделе. Состоится саммит "Группы двадцати" в Индонезии, и наша позиция будет представлена. Уже во вторник моё обращение", — сказал украинский лидер в видеообращении.
Ранее министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджайтан, который отвечает за подготовку саммита "Большой двадцатки", заявил, что Зеленский не поедет на форум.
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