Квартиру Виктории Бони обокрали воры

Телеведущая Виктория Боня сообщила об ограблении своей квартиры во время её пребывания в Париже. Об этом Боня написала в соцсети Instagram*.

"Меня ограбили. Пока не знаю подробностей. Не думала, что так завершится моя поездка в Париж", — написала телеведущая.

При этом пока не известно, что именно исчезло из квартиры во время ограбления.

Ранее телеведущая Виктория Боня чудом осталась жива во время схода лавины над лагерем горы Манаслу. 42-летняя светская львица в начале осени отправилась с гидом покорять вершину горы Манаслу, и в горах прямо на глазах у неё начался сход лавины.