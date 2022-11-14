Бывший боец UFC Энтони Джонсон умер в возрасте 38 лет

Экс-боец UFC Энтони Джонсон умер в возрасте 38 лет после продолжительной болезни. С информацией об этом выступили репортёр MMA Fighting Ариэль Хелвани и бывший боец ММА Джейк Шилдс.

Джонсон ушёл из UFC четыре года назад и с тех пор не выходил в клетку. В 2021 году он провёл бой в Bellator и нокаутировал Хосе Аугусто Азеведу Барроса. Больше в ММА он не выступал.