Бывший боец UFC Энтони Джонсон умер в возрасте 38 лет
Экс-боец UFC Энтони Джонсон умер в возрасте 38 лет после продолжительной болезни. С информацией об этом выступили репортёр MMA Fighting Ариэль Хелвани и бывший боец ММА Джейк Шилдс.
Джонсон ушёл из UFC четыре года назад и с тех пор не выходил в клетку. В 2021 году он провёл бой в Bellator и нокаутировал Хосе Аугусто Азеведу Барроса. Больше в ММА он не выступал.
Энтони Джонсон одержал 23 победы в профессиональных смешанных единоборствах, потерпел шесть поражений.
Ранее сообщалось, что бывший боец UFC Нейт Диас стал участником конфликта на турнире UFC 281. Команды Диаса и бойца MMA Диллона Дэниса, выступающего в Bellator, вступили в словесную перепалку возле арены Madison Square Garden в Нью-Йорке, где проходил бойцовский вечер.