Полянский: Запад через Генассамблею ООН стремится присвоить активы России

Страны Запада стремятся через Генассамблею ООН придать попыткам присвоить замороженные российские активы "некую видимость легитимности". Такое заявление сделал заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский.

В телеграм-канале дипломат заметил, что западные государства проталкивают проект резолюции Генассамблеи о привлечении российской стороны к ответственности, включая "репарации" Киеву. Речь идёт о попытке создать "некий неподотчётный ГА механизм", написал Полянский. Он добавил, что политизированность и "правовая никчёмность" этого документа понятны даже неспециалистам.

"У Генассамблеи даже и близко нет таких полномочий. Подоплёка западной инициативы видна невооружённым глазом: наши бывшие западные партнёры пытаются через Генассамблею придать некую видимость легитимности своим попыткам присвоить (а точнее, попросту украсть) замороженные на Западе российские активы", — отметил заместитель постпреда.

"Ворованные таким образом деньги", по словам Полянского, будут прежде всего направлены на закупки новых вооружений или погашение долгов Украины. Любой юрист, который не потерял совесть, понимает "смехотворность таких потугов с точки зрения международного права", считает дипломат. Тем не менее "ослеплённые русофобией западники явно готовы пуститься во все тяжкие", заключил он.