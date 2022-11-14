Экоактивисты устроили новый музейный демарш
Климатические активисты облили "нефтью и кровью" экспонаты в зале Египетского музея в Барселоне
Два экоактивиста испачкали поддельной нефтью стекло, за которым находилась копия египетской мумии, а стену обрызгали клубничным джемом, символизирующим кровь в зале Египетского музея в Барселоне.
"Мы искупали витрины Египетского музея в Барселоне в "крови и нефти", чтобы предупредить о чрезвычайной ситуации с климатом", — сообщила организация экоактивистов Futuro Vegetal в социальных сетях.
Активисты добавили, что власти обманывают людей, "не предпринимая реальных действий". Они развернули также плакат в музее с надписью "+2,5 градуса, климатическая справедливость".
Экспонаты в результате не пострадали. На данный момент полиция активистов не задержала.
Ранее, напомним, активисты нашумевшего экологического движения Just Stop Oil облили краской здания МВД, Банка Англии, MI5 и медиахолдинга News Corp в Лондоне, а участники радикального экологического движения Letzte Generation приклеили себя к скелету динозавра в Берлинском музее естественной истории.
ТАСС / ЕРА / KHALED ELFIQ