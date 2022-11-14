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13 ноября, 23:01

Экоактивисты устроили новый музейный демарш

Климатические активисты облили "нефтью и кровью" экспонаты в зале Египетского музея в Барселоне

Два экоактивиста испачкали поддельной нефтью стекло, за которым находилась копия египетской мумии, а стену обрызгали клубничным джемом, символизирующим кровь в зале Египетского музея в Барселоне.

"Мы искупали витрины Египетского музея в Барселоне в "крови и нефти", чтобы предупредить о чрезвычайной ситуации с климатом", сообщила организация экоактивистов Futuro Vegetal в социальных сетях.

Экоактивисты испачкали работу Энди Уорхола "Банки с супом Кэмпбелл" в галерее Канберры

Экоактивисты испачкали работу Энди Уорхола "Банки с супом Кэмпбелл" в галерее Канберры

Активисты добавили, что власти обманывают людей, "не предпринимая реальных действий". Они развернули также плакат в музее с надписью "+2,5 градуса, климатическая справедливость".

Экспонаты в результате не пострадали. На данный момент полиция активистов не задержала.

Ранее, напомним, активисты нашумевшего экологического движения Just Stop Oil облили краской здания МВД, Банка Англии, MI5 и медиахолдинга News Corp в Лондоне, а участники радикального экологического движения Letzte Generation приклеили себя к скелету динозавра в Берлинском музее естественной истории.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / KHALED ELFIQ

Юлия Коновалова

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