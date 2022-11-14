Экоактивисты устроили новый музейный демарш

Два экоактивиста испачкали поддельной нефтью стекло, за которым находилась копия египетской мумии, а стену обрызгали клубничным джемом, символизирующим кровь в зале Египетского музея в Барселоне.

"Мы искупали витрины Египетского музея в Барселоне в "крови и нефти", чтобы предупредить о чрезвычайной ситуации с климатом", — сообщила организация экоактивистов Futuro Vegetal в социальных сетях.

Активисты добавили, что власти обманывают людей, "не предпринимая реальных действий". Они развернули также плакат в музее с надписью "+2,5 градуса, климатическая справедливость".

Экспонаты в результате не пострадали. На данный момент полиция активистов не задержала.