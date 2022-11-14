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13 ноября, 23:15

Рафаэль Надаль проиграл второй сет 1:6 и уступил Тейлору Фритцу на итоговом турнире

Испанец Рафаэль Надаль в ночь на 14 ноября уступил американцу Тейлору Фритцу в первом матче Зелёной группы итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Соревнования проходят в Турине.

Встреча завершилась счётом 7:6 (7:3), 6:1 в пользу Фритца. Также в этом сезоне Надаль проиграл Фритцу в финале турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США).

Надалю 36 лет, он является второй ракеткой мира. Испанцу уже присвоено 92 титула под эгидой ATP. В случае победы на итоговом турнире, которая может стать для Надаля первой в карьере, он возглавит мировой рейтинг. 25-летний Фритц занимает 9-е место в рейтинге ATP. Американец выиграл четыре турнира под эгидой организации.

Рафаэль Надаль разбил себе нос ракеткой во время матча US Open

Рафаэль Надаль разбил себе нос ракеткой во время матча US Open

Ранее сообщалось, что Рафаэль Надаль и его жена Мария Перельо ждут первенца. Надаль и Перельо вместе уже более 15 лет, однако лишь три года назад пара сыграла свадьбу.

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ТАСС / АР / Julia Nikhinson

Юлия Коновалова

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