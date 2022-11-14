Рафаэль Надаль проиграл второй сет 1:6 и уступил Тейлору Фритцу на итоговом турнире

Испанец Рафаэль Надаль в ночь на 14 ноября уступил американцу Тейлору Фритцу в первом матче Зелёной группы итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Соревнования проходят в Турине.

Встреча завершилась счётом 7:6 (7:3), 6:1 в пользу Фритца. Также в этом сезоне Надаль проиграл Фритцу в финале турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США).

Надалю 36 лет, он является второй ракеткой мира. Испанцу уже присвоено 92 титула под эгидой ATP. В случае победы на итоговом турнире, которая может стать для Надаля первой в карьере, он возглавит мировой рейтинг. 25-летний Фритц занимает 9-е место в рейтинге ATP. Американец выиграл четыре турнира под эгидой организации.