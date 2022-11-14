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13 ноября, 23:46

В США заявили, что Запад оставит Украину при угрозе ядерной войны

NI: Западные страны не решатся на глобальный конфликт с Россией ради Украины

Аналитики в сфере международной безопасности Бен Оллереншоу и Джулиан Спенсер-Черчилль высказали мнение, что США и страны НАТО скорее "оставят" Украину, чем решатся развязать глобальную войну. Их совместная публикация в National Interest посвящена возможности украинского кризиса перерасти в ядерную войну между Россией и военным блоком.

"Неудобная правда заключается в том, что жертвовать собой ради Украины не в интересах западных держав", — пишут авторы.

Аналитики обращают внимание на то, что запас американского стратегического ядерного оружия и их союзников уступает вооружению России. НАТО, по мнению авторов, располагает силами, потенциал которых "хуже, чем бесполезный".

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Ранее авторы американского журнала Foreign Affairs высказали предположение, что в случае, если военнослужащие стран НАТО окажутся вовлечены в конфликт на Украине, это может привести к началу ядерной войны.

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Дмитрий Алексиевич

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