В США заявили, что Запад оставит Украину при угрозе ядерной войны

Аналитики в сфере международной безопасности Бен Оллереншоу и Джулиан Спенсер-Черчилль высказали мнение, что США и страны НАТО скорее "оставят" Украину, чем решатся развязать глобальную войну. Их совместная публикация в National Interest посвящена возможности украинского кризиса перерасти в ядерную войну между Россией и военным блоком.

"Неудобная правда заключается в том, что жертвовать собой ради Украины не в интересах западных держав", — пишут авторы.

Аналитики обращают внимание на то, что запас американского стратегического ядерного оружия и их союзников уступает вооружению России. НАТО, по мнению авторов, располагает силами, потенциал которых "хуже, чем бесполезный".