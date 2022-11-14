Сенатор Косачёв призвал Запад признать и исправить ошибки в ситуации с Украиной

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв заявил, что США и их союзники по НАТО должны выдвинуть инициативу о мирных переговорах на Украине, но перед этим им придётся признать и исправить собственные ошибки.

Тем самым российский сенатор ответил на призыв канцлера Германии Олафа Шольца к России выступить с идеями о мирном урегулировании конфликта, сохранив целостность Украины. Косачёв в своём телеграм-канале заметил, что последним шансом сохранить эту целостность были переговоры в Киеве накануне Майдана в феврале 2014 года. Этот шанс был упущен, при этом Германия не остановила госпереворот, написал сенатор.

Политик добавил, что позже у Киева ещё была возможность сохранить границы, но уже без Крыма. Речь идёт о Минских соглашения в 2014–2015 годах. Однако и в этот раз украинские власти упустили возможность, а Запад, в свою очередь, продолжил "науськивать Украину на Россию". Поэтому с предложениями о мирных переговорах должны выступать именно на Западе, однако это предполагает признание и исправление собственных ошибок, констатировал Косачёв.