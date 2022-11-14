Предполагаемая исполнительница теракта в Стамбуле задержана
Глава МИД Турции: Задержана женщина, оставившая бомбу на улице Истикляль в Стамбуле
Женщина, оставившая бомбу на улице Истикляль в Стамбуле, задержана, об этом со ссылкой на главу МИД Турции Сулеймана Сойлу сообщает телеканал TRT. По словам чиновника, собранные следователями улики указывают на причастность действующих в Сирии курдских организаций к теракту в Стамбуле.
Взрыв в центре Стамбула произошёл в воскресенье, 13 ноября. Основной версией трагедии является теракт.
Как сообщил Сойлу, женщина находится на допросе. Глава МИД добавил, что следствие располагает уликами, указывающими на то, что следы теракта ведут в Сирию, а причастны к нему группировки, признанные Турцией террористическими.
О том, что в причастности к теракту на пешеходной туристической улице Истикляль подозревается женщина, заявил ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Как следует из приоритетной версии, источником взрыва могла стать оставленная на улице сумка, начинённая взрывчаткой. Впоследствии появилось фото женщины, которая могла оставить сумку с бомбой. Видео с камеры наблюдения опубликовал местный телеканал Oda TV.
Между тем эксперты по вопросам безопасности выдвинули предположение, что теракт в центре Стамбула является, скорее всего, делом рук запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).
ТАСС / ЕРА / ERDEM SAHIN