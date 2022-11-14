Предполагаемая исполнительница теракта в Стамбуле задержана

Женщина, оставившая бомбу на улице Истикляль в Стамбуле, задержана, об этом со ссылкой на главу МИД Турции Сулеймана Сойлу сообщает телеканал TRT. По словам чиновника, собранные следователями улики указывают на причастность действующих в Сирии курдских организаций к теракту в Стамбуле.

Как сообщил Сойлу, женщина находится на допросе. Глава МИД добавил, что следствие располагает уликами, указывающими на то, что следы теракта ведут в Сирию, а причастны к нему группировки, признанные Турцией террористическими.