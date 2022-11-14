Описан портрет типичной жертвы мошенника

Типичной жертвой мошенника является эмоциональная, психологически незащищённая и избыточно любопытная личность с дефицитом социальных контактов. Об этом заявил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

В беседе с агентством "Прайм" специалист заметил, что во избежание влияния злоумышленников необходимо обращать внимание на определённые моменты. Во-первых, вызвать сомнения должен подозрительный электронный адрес и вышедшие на контакт неизвестные личности.

Во-вторых, подозрения в разговоре должны вызвать слишком комфортные условия, предложения или обещания, просьба предоставить персональные данные. И, наконец, выдать мошенника может психологическое давление на собеседника. По мнению Гиринского, внимание к перечисленным нюансам поможет избежать влияния мошенников.