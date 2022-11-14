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14 ноября, 01:04

Описан портрет типичной жертвы мошенника

Эксперт Гиринский: Эмоциональные люди с дефицитом общения более подвержены мошенничеству

Типичной жертвой мошенника является эмоциональная, психологически незащищённая и избыточно любопытная личность с дефицитом социальных контактов. Об этом заявил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

В беседе с агентством "Прайм" специалист заметил, что во избежание влияния злоумышленников необходимо обращать внимание на определённые моменты. Во-первых, вызвать сомнения должен подозрительный электронный адрес и вышедшие на контакт неизвестные личности.

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Во-вторых, подозрения в разговоре должны вызвать слишком комфортные условия, предложения или обещания, просьба предоставить персональные данные. И, наконец, выдать мошенника может психологическое давление на собеседника. По мнению Гиринского, внимание к перечисленным нюансам поможет избежать влияния мошенников.

Ранее заведующий кафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов предупредил, что взломать смартфон можно через его заражение вредоносным программным оборудованием.

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ТАСС / Ведомости / Stoulov Maxim

Юлия Коновалова

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